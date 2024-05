Accordo Mimit-Regione-Comune per riqualificare Caivano

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, guidato dal ministro Adolfo Urso, ha stipulato un Accordo di programma con la Regione Campania e il Comune di Caivano, finalizzato all'attuazione degli interventi di riconversione e riqualificazione produttiva nel territorio di Caivano.

La legge di bilancio 2024 ha disposto per il Comune in questione, commissariato e caratterizzato in alcuni quartieri da situazioni di forte degrado socio-economico, l'applicazione del regime di aiuto destinato alle aree di crisi industriale (Legge 181/89). Le risorse finanziarie assegnate per la realizzazione degli interventi sono 15 milioni di euro.

L'accordo, che ha durata di 36 mesi, prevede l'istituzione di un comitato tecnico composto da quattro membri - due in rappresentanza del Mimit, uno in rappresentanza della Regione e uno in rappresentanza del Comune - che si occuperà di vigilare, coordinare e monitorare lo stato di attuazione degli interventi con il supporto tecnico di Invitalia, soggetto gestore della misura.

Con successivo provvedimento ministeriale verrà pubblicato l'avviso pubblico contenente i termini di apertura e le modalità di presentazione delle domande.

Ai fini dell'ammissibilità alle agevolazioni, i progetti di investimento dovranno prevedere un programma occupazionale finalizzato a un incremento o al mantenimento del numero degli addetti dell'unità produttiva.



