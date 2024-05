A Casoria prima notte bianca, oltre 20 artisti sul palco

Sarà la prima 'notte bianca' di Casoria: sabato 18 maggio attesi oltre 20 gli artisti in concerto al Campo sportivo e tra loro Ciccio Merolla, Gaiè, Vincenzo Comunale, Ivan Granatino, Emiliana Cantone con la direzione artistica di Massimo Jovine e Gianni Simioli (dalle 20,00). Il progetto si chiama In-Canto Sanità Casoriarrevot, promosso dal Comune di Casoria e finanziato da Città Metropolitana di Napoli. "Quella di sabato sarà una giornata storica per la città di Casoria - dichiara il Sindaco Raffaele Bene - Siamo riusciti a unire tutte le fasce d'età in nome dell'aggregazione, dell'intrattenimento e della solidarietà, proponendo nomi importanti. Siamo riusciti a valorizzare tanti siti casoriani con gli eventi: uno step importante nel modo di vivere la Città".

"Casoriarrevot è un'iniziativa che parte da lontano e che regalerà momenti unici, come il tentativo di battere il record della crostata più lunga per raccogliere fondi per la ricerca sulle malattie pediatriche rare culminando col concerto allo stadio" racconta l'assessore comunale alla Gentilezza Roberta Giova La giornata inizierà alle 10.30 al Palacasoria con attività per i bambini e con la raccolta fondi da destinare al Programma di Errori Congeniti del Metabolismo e del Sistema Immune dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II-Dipartimento attività integrata materno infantile. E bambini saranno le guide turistiche per le aperture straordinarie della Basilica di San Benedetto, della Chiesa di San Mauro e della Chiesa delle suore sacramentine . Dalle 16.00, mostra collettiva di fumettisti e illustratori italiani e internazionali 'Falestin Hurra', all'Istituto Brando a cura di Alino, Giansandro Morelli e Guido Piccoli, con i progetti 'Kufia'e 'Handala', per un totale di 153 immagini .

Dalle 17.30, Mondadori Store ospiterà Valerio Jovine che racconterà il suo nuovo album "Sincero", Andrea Tartaglia con 'Dove voglio stare', Sabba con il vinile 'Sabba e gli Incensurabili suonano Battisti'. Domenica 19 maggio, alle 19.00, nella Chiesa di Santa Maria Francesca delle cinque piaghe 'Flo in duo', con Federico Luongo alla chitarra



