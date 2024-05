De Luca, è arrivato momento firmare accordo di coesione

"C'è stato un pronunciamento molto importante del Consiglio di Stato, credo che sia arrivato il momento per firmare questo accordo di coesione che vale 6 miliardi di euro visto che è passato inutilmente già un anno, abbiamo perso già troppo tempo, non c'è alcun problema ora a stipulare l'accordo e ad andare avanti". Così il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, all'indomani della sentenza del Consiglio di Stato in merito alla querelle tra ministero della Coesione e Regione Campania sui fondi sviluppo e coesione.

"Noi siamo interessati a concludere l'iter amministrativo", ha aggiunto, ricordando che "il Tar Campania ha detto che era doveroso per il Governo concludere l'iter amministrativo, il Consiglio di Stato lo ha ripetuto: cioè che un iter amministrativo non può durare all'infinito e siccome ovviamente parliamo di risorse della Regione, il piano va fatto dalla Regione e il Governo deve solo verificare che non ci siano contraddizioni rispetto al Pnrr o ad altro". Nel concludere De Luca ha affermato: "Oggi ci sono tutte le condizioni per lavorare con serietà e concretezza, se si ha voglia di serietà e concretezza".



