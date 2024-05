Tenta suicidio, salvato dai poliziotti ad Avellino

Salvato dagli agenti della Squadra Volante della Questura di Avellino accorsi stamattina, in via Francesco Tedesco, dove un uomo di 34 anni, a cavalcioni sulla ringhiera del balcone della sua abitazione, minacciava di lanciarsi nel vuoto. Gli agenti attraverso il balcone dei vicini di casa sono riusciti a calmarlo e poi a bloccarlo portandolo all'interno della casa. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 a cui l'uomo, in preda ad una crisi sentimentale, è stato consegnato.



