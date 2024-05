Teatro di San Carlo, rinnovato il portale teatrosancarlo.it

Il Teatro di San Carlo rinnova la propria piattaforma online. Il nuovo portale teatrosancarlo.it, con un progetto sviluppato dall'agenzia Kidea, sarà disponibile agli utenti da mercoledì 15 maggio, rielaborato nella grafica e nei contenuti. Oltre a una nuova interfaccia, il portale device responsive del Teatro San Carlo offrirà agli utenti un nuovo sistema di e-commerce integrato, sicuro e intuitivo e un'area riservata ricca di nuove funzionalità.

Attraverso la progettazione di un sistema e-commerce integrato, con un sistema informatico basato su API (Application Program Interface) del sistema di ticketing online, gli utenti potranno gestire in un unico ambiente tutte le informazioni utili all'acquisto online (elenco spettacoli e date, mappa posti disponibili, prezzi, selezione del posto con opzione automatica o manuale consultando una mappa interattiva, acquisto e stampa del biglietto). Sarà disponibile, inoltre, una nuova area riservata, in cui l'utente ritroverà lo storico degli acquisti e delle prenotazioni effettuate, con la possibilità di accedere ai propri dati in qualsiasi momento e da ogni tipo di dispositivo.

La registrazione e gli acquisti online avvengono in conformità con gli standard di sicurezza, ovvero con generazione di un codice OTP (One Time Password) che gli utenti ricevono via SMS sul proprio dispositivo.

Anche l'accesso alle promozioni riservate agli iscritti alla Community del Teatro San Carlo (alla quale è possibile iscriversi gratuitamente compilando un form online raggiungibile dall'homepage del sito) è stato reso ancora più rapido ed intuitivo, con l'obiettivo di migliorare le funzionalità del servizio e consentire a tutti gli altri utenti di fruirne in modo ancora più agevole e immediato. Gli utenti registrati riceveranno una email contenente tutte le istruzioni per navigare sul nuovo portale e continuare a fruire del servizi CRM del Teatro.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA