Da questa notte una perdita d'acqua molto abbondante ha provocato l'apertura di una voragine a Napoli all'angolo tra corso Arnaldo Lucci e via Nicola Capasso, non lontano dalla Stazione centrale. Sul posto si sono recati i vigili del fuoco, i carabinieri, l'Abc (Azienda per la gestione idrica) e la Protezione civile.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA