Nel Casertano la "patente antibullo" agli studenti

La "patente di investigatore anti-bullo" dell'Unicef è stata consegnata dalla Polizia di Stato agli alunni dell'Istituto scolastico "Beethoven" di Casaluce (Caserta) nell'ambito dell'iniziativa per la prevenzione ed il contrasto al bullismo ed al cyber-bullismo organizzata dalla scuola e promossa dall'organismo dell'Onu che si occupa di infanzia.

Al Beethoven erano presenti tanti studenti, oltre al dirigente scolastico ed ai docenti, al presidente del comitato Unicef di Caserta e al primo dirigente della Polizia di Stato Antonio Sepe (dirigente del Commissariato di pubblica sicurezza di Aversa).

Agli alunni delle scuole elementari e medie è stato illustrato il valore del rispetto reciproco, contro ingiustizie e prepotenze. La "patente di investigatore anti-bullo", simbolo del contrasto al fenomeno, attraverso cui ogni giovane può segnalare violenze e situazioni meritevoli di tutela, è stata consegnata come atto conclusivo di un percorso formativo che ha visto impegnati gli alunni con i docenti dell'Istituto e l'avvocato Anna di Mauro, presidente dell'Associazione Donne Giuriste in Italia.



