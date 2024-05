In campo per recupero dei cannoni che difendevano i cantieri

Il recupero dei cannoni che difendevano dalla fine del '700 i cantieri navali di Castellammare di Stabia sarà il tema al centro del convegno "I cannoni di Stabia", in programma al Circolo Nautico Stabia (via Giuseppe Bonito, 2) giovedì 16 maggio alle ore 19.

L'iniziativa, promossa in collaborazione con la fondazione Il Giglio di Napoli, riunirà studiosi, imprenditori ed esponenti dell'associazionismo. Al saluto del presidente del circolo, Antonio De Sinno, seguiranno gli interventi di Piero Caserta, dell'associazione nazionale funzionari di polizia; Lucio Militano, ingegnere navale; Pio Forlani, ammiraglio dell'Anmi Castellammare di Stabia; Luisa Del Sorbo, manager dello Stabia Main Port; Catello Vanacore, storico.

Le conclusioni ed i saluti finali saranno del presidente dell'autorità di sistema portuale del mar Tirreno centrale, Andrea Annunziata.





