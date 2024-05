Il teatro di improvvisazione in scena a Salerno. Sabato 18 e domenica 19 maggio in programma un saggio di fine anno del corso avanzato rivolto ai giovani attori promosso dall'associazione "la Ribalta", nella messa in scena "Mistake" (Errore). Lo spettacolo rientra in una rassegna più articolata che il gruppo, diretto dalla regista del centro teatrale Valentina Mustaro, ha svolto nel corso della stagione 2023/2024. Tutte le attività di educazione teatrale che l'associazione porta avanti, da circa 20 anni, rientrano nella ricerca di un progetto di potenziamento delle competenze espressive e creative delle persone. In riferimento allo spettacolo di improvvisazione che andrà in scena, nei prossimi giorni, nel teatro dell'associazione salernitana in via Salvatore Calenda,98, la regista Mustaro spiega che :"Abbiamo iniziato a pensare all'errore come opportunità, come una possibilità di cambiamento e quindi non come paura di sbagliare o di essere giudicati. Questi spunti- aggiunge, si sono trasformati in azioni sceniche, elaborate dai ragazzi del corso". Quindi anche gli spettatori presenti in sala vivranno una dimensione di teatro partecipato interagendo con gli attori in scena per risolvere l'"Errore" che provocherà un "Blackout" in scena.



