Giro: a Pompei cartolina e annullo filatelico

Una cartolina con la sede della casa comunale di Pompei illuminata di rosa e uno speciale annullo filatelico. La città mariana e Poste Italiane hanno voluto ricordare così la giornata odierna, dedicata al Giro d'Italia, la cui decima tappa partirà proprio da Pompei (con arrivo previsto a Cusano Mutri, dopo 142 km). Da questa mattina alle 9 e fino alle 13.30, è stato allestito uno speciale punto in piazza Bartolo Longo, dove collezionisti, appassionati e semplici curiosi stanno approfittando per acquistare la cartolina speciale realizzata per l'occasione, nell'ambito della manifestazioni di "Pompei in rosa", con l'annullo speciale richiesto per l'occasione dal Comune.

In tanti hanno potuto 'accaparrarsi' l'immagine, che sarà ancora disponibile presso la sportello di Pompei per i prossimi 60 giorni. "Poi cartolina e annullo - fanno sapere i responsabili della filiale di Poste Italiane - saranno disponibili nel museo di poste e telecomunicazioni attivo a Roma".



