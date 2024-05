Fiorenzo Madonna dalla soap a Camus, debutta alla regia

Debutta come regista teatrale Fiorenzo Madonna, attore tra teatro, televisione e cinema, volto di 'Un posto al sole': la compagnia I Pesci, da lui fondata, torna in scena a Napoli con 'I giusti' di Albert Camus, sabato 18 maggio (ore 20.30) e domenica 19 maggio (ore 18,00) alla Galleria Toledo, teatro stabile innovazione ai Quartieri Spagnoli diretto da Laura Angiulli.

In scena con Madonna (che nella popolare soap di Rai 3 interpreta Edoardo Sabbiese), Mario De Masi, Alessandro Gioia, Giulia Pica, e Antonio Stoccuto.

'I giusti' di Albert Camus, ispirato a fatti realmente accaduti durante la prima rivoluzione russa, è la storia in cinque atti di una cellula di terroristi socialisti rivoluzionari che organizza un attentato al granduca Romanov. Si tratta di un gruppo di giovani che in nome del sogno di un mondo nuovo, più libero, più giusto, sono chiamati a diventare assassini. Essi si interrogano e si scontrano intorno a cosa possa essere considerato rivoluzionario, a quale sia il limite dell'esercizio della violenza, a quanto valga una vita umana.

Ricercano la libertà e questa ricerca è per loro anche la ricerca di una felicità perduta o, forse, mai avuta.

Il lavoro parte dall'idea di una messa in scena semplice, uno spazio pressoché vuoto, caratterizzato da pochissimi oggetti essenziali.

"Nutro da sempre una forte fascinazione per la scrittura di Camus e l'innamoramento per 'I giusti' mi è sembrato una grande occasione di ricerca per una compagnia come la nostra - dice il regista Fiorenzo Madonna -. Ci siamo imposti un forte rigore che provasse ad essere all'altezza non solo dello spessore del testo, ma che tenesse conto anche della reale esistenza degli uomini e delle donne a cui esso si ispira per provare a compiere attraverso l'atto teatrale un nostro personale ed intimo atto di rivolta che restituisca, pur nella tragedia, la gioia di vivere e di lottare".

Le luci sono di i Mattia Santangelo, i costumi Diana Magri.

Il progetto è in collaborazione con l'Asilo.



