Comandante Cc e il suo vice, sfida a Savignano Irpino

In comune hanno l'appartenenza all'Arma dei carabinieri e in Comune, inteso come Municipio, hanno condiviso per anni l'impegno amministrativo: ora, però, il sodalizio politico tra il maresciallo Fabio Della Marra e il brigadiere capo Mauro Russo, entrambi in servizio presso la Stazione dei carabinieri di Ariano Irpino, in provincia di Avellino, si è interrotto.

I due carabinieri hanno preso strade diverse qualche settimana fa, alla vigilia della presentazione dell'unica lista che riconfermava, per il terzo mandato consecutivo, la candidatura di Della Marra a sindaco del comune di Savignano Irpino, poco più di 1.300 abitanti sulla montagna che domina la Valle del Cervaro, al confine con la provincia di Foggia e a pochi chilometri da Ariano Irpino, dove entrambi prestano servizio.

Russo ha contestato a quello che in caserma è il suo diretto superiore il "mancato coraggio a rinnovare la lista". "Ho percepito - spiega il brigadiere capo - una certa stanchezza dei cittadini e ho consigliato di dare un segnale di rinnovamento mettendo in lista i giovani di Savignano. Dello Russo - aggiunge - resta un ottimo maresciallo dei carabinieri, devo però dire che stavolta mi ha deluso".

La proposta di 'rinnovamento' è stata oggetto di confronto, ma al termine del quale è stata bocciata. Da qui l'iniziativa di Russo di candidarsi a sindaco con una seconda lista, "Siamo Savignano", composta da otto giovani: "Non siamo arrivati alla soglia prevista dei dieci candidati - spiega - semplicemente perché di giovani a Savignano ne sono rimasti pochissimi".

Dello Russo, che sarà invece sostenuto dalla sua storica lista, "Noi per Savignano", non drammatizza la rottura: "Ognuno ha il diritto di mettersi in gioco", dice, riferendosi al brigadiere capo. Puntualizza di non essere "insensibile al tema del rinnovamento che però nei piccoli e piccolissimi comuni diventa uno strumento retorico quanto di difficile realizzazione".

Entrambi vivono da decenni a Savignano Irpino. Della Marra, 52 anni è originario di Penne, in provincia di Pescara; Russo, 58 anni, è nato a Foggia, a mezz'ora di auto da Savignano.

Promettono di dar vita ad una competizione sobria, in nome della divisa che entrambi indossano: "Abbiamo il dovere di trasmettere tranquillità ai nostri concittadini", è l'impegno di entrambi.





