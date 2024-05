Basso suona Neapology, la musica di Napoli mai così classica

Rachmaninov e 'O Sole mio', Puccini 'Core 'ngrato': esce il 17 maggio in 21 paesi 'Neapology', ultimo disco del pianista Genny Basso per l'etichetta tedesca Ars Produktion, 'apologia e antologia di Napoli' che unisce per la prima volta la canzone classica partenopea e i brani dei grandi compositori. In copertina un'immagine del fotografo Mario Spada.

Basso, ultimo allievo e assistente di Aldo Ciccolini, si concentra esclusivamente sul patrimonio musicale che ruota intorno a Napoli, spaziando dalle canzoni più celebri nel mondo reinterpretate attraverso suoi arrangiamenti originali e inediti al pianoforte, talvolta vere e proprie riscritture, ma senza tradire la melodia originale, ad alcuni dei brani di grandi compositori da Rossini a Stravinsky, che si sono ispirati a Napoli. Diciassette le tracce, di cui 11 arrangiamenti, nel solco di un continuo gioco di rimandi e di citazioni, come il virtuosismo del 4° Momento Musicale di Rachmaninov che fa da tappeto pianistico alla melodia di 'O Sole mio', o gli echi di Saint-Saëns e Liszt in 'Scalinatella' o ancora i rimandi alle atmosfere, alle armonie e finanche alle melodie pucciniane in 'Core 'ngrato' che assume le sembianze perfette di un'aria d'opera del realismo italiano.

"Da bambino, rimanevo incantato ad ascoltare mia madre che suonava 'Piscatore 'e Pusilleco', al pianoforte: è stato il mio imprinting musicale, una passione che non mi ha mai abbandonato e che anzi, ho continuato a coltivare, parallelamente alla mia crescita di musicista classico", racconta Basso.

Nel libretto a cura del critico musicale Stefano Valanzuolo si legge: "Neapology non inventa uno stile a sé nel tentativo di ammiccare a un pubblico che sia trasversale, ma mette in condivisione gli esiti di un lavoro di ricerca pianistica innescato dall'intuizione, supportato dalla padronanza dello strumento, alimentato da una curiosità fruttuosa".

Il disco sarà distribuito anche sulle principali piattaforme di streaming musicale quali Spotify, Amazon Music e iTunes.





