Truffatore seriale in carcere per scontare oltre nove anni

Dovrà scontare nove anni e sette mesi di reclusione un 38enne di Atripalda, in provincia di Avellino, più volte condannato per una serie di truffe consumate mediante falsi annunci di vendita on line di materiale elettronico, strumenti musicali e altri beni di consumo.

Numerose le vittime residenti in diverse regioni italiane. Tra queste, la sua ex moglie a cui aveva rubato le credenziali per accedere alla mail e ai social. Gli agenti della Squadra Mobile di Avellino gli hanno notificato il provvedimento emesso dalla Procura di Avellino e lo hanno trasferito in carcere.



