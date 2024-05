Superenalotto: centrato un "5" da 96mila euro nel Napoletano

La Campania continua ad essere baciata dalla fortuna. E ancora grazie al Superenalotto: dopo la vincita del jackpot di 101,5 milioni di euro avvenuta a Napoli lo scorso 10 maggio, è festa a Torre Annunziata per un fortunato e per ora anonimo giocatore che sabato 11 maggio ha centrato un "5" da 96.261,71 euro. La giocata vincente è stata realizzata presso il punto di vendita Sisal "La boutique dei tabacchi" di corso Vittorio Emanuele III.

Il jackpot nel frattempo è arrivato a 20,9 milioni di euro, soldi che saranno in palio per il concorso di domani sera, martedì 14 maggio.





