Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto questa mattina al Quirinale una delegazione dell'Istituto penale per minorenni di Nisida, guidata dal Direttore Gianluca Guida, per la presentazione del progetto "Le voci di dentro". E' quanto si legge in una nota del Colle.



