Giro: Pompei colorata di rosa per la partenza di domani

Pompei si veste di rosa per il Giro. C'è grande attesa per la partenza della decima tappa in programma domani, dopo il successo della frazione conclusasi ieri a Napoli e dopo il giorno di riposo.

Quella di domani è una tappa di 142 chilometri, che porterà gli atleti da Pompei a Cusano Mutri, con "via - si legge in una nota diffusa da Città Metropolitana - dal centro della città mariana e, dopo aver percorso un itinerario che porterà i 172 corridori a fare un 'inchino' all'area del parco archeologico si dirigerà verso via Nolana, dove è stato posizionato il Km 0 che farà scattare il cronometro".

"Il Giro - afferma Gaetano Manfredi, sindaco della Città Metropolitana - è uno degli eventi sportivi più rilevanti a livello mondiale ma, soprattutto, è un formidabile strumento di promozione del territorio che ha portato, nei due anni precedenti, un grandissimo successo in termini di visibilità internazionale alle nostre incommensurabili bellezze. La straordinaria stagione turistica che Napoli e la sua area metropolitana stanno vivendo è frutto anche di queste azioni che abbiamo messo in campo. Ed è per questo che abbiamo voluto che, anche per la 107esima edizione, la corsa rosa facesse tappa qui, con una doppia splendida occasione di promozione della nostra terra, che non ha eguali al mondo. Ieri un grande successo a Napoli: siamo certi che anche Pompei offrirà uno spettacolo entusiasmante a tutto il mondo".

"Ci aspetta un appuntamento storico - evidenzia il sindaco di Pompei, Carmine Lo Sapio, che è anche consigliere metropolitano - per la nostra città, che vive un'occasione imperdibile per dimostrare che non è solo scavi, ma una realtà ricca di cultura, storia, paesaggio, costituendo anche una splendida porta d'accesso per il Vesuvio, da un lato, e per il mare, dall'altro.

Un'occasione per ampliare l'offerta nell'immaginario che il turismo nazionale e internazionale si è costruito su Pompei. Del resto il Giro è ormai a pieno titolo un ambasciatore delle nostre bellezze nel mondo".

Proprio per avvicinare la cittadinanza all'evento di domani, fino a sabato si è tenuta l'esposizione di maglie e biciclette storiche del Giro d'Italia all'interno del museo multimediale del Comune e si è svolta la passeggiata "Bimbi in rosa", mentre stasera è in programma la premiazione di vecchie glorie che hanno fatto la storia del Giro d'Italia. Sempre a Pompei, poi, è stata colorata di rosa la facciata principale della casa comunale.





