Comunità ebraica celebra a Napoli la Giornata del ricordo

In occasione del Giorno del Ricordo (Yom HaZikaron) per i Caduti dell'Idf, una delegazione della Comunità ebraica si è recata oggi al cimitero del Commonwealth a Napoli, in via Janfolla, per onorare la memoria del soldato Naftali Maimon, caduto nel 1944 e ricordare gli altri caduti seppelliti a Napoli.

Nel corso della cerimonia è stato recitato il Kaddish. A guidare la preghiera è stato il rabbino capo della Comunità di Napoli, Cesare Moscati. Dinanzi al sepolcro di Maimon sono stati accesi due ceri e poi sono stati ricordati tutti i congiunti defunti dei presenti.

"Tutte le persone morte, anche quelle non ebree, per la libertà - ha detto Moscati - in questo caso per la libertà dell'Italia vanno onorate, e per rendere un popolo libero hanno sacrificato la loro vita'".



