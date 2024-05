Giro: Manfredi, oggi a Napoli la tappa della bellezza

L'arrivo della tappa del Giro d'Italia, oggi a Napoli, per il sindaco Gaetano Manfredi "è un riconoscimento della bellezza della nostra città, dei luoghi dell'area metropolitana. Gli ascolti che vengono fatti dalle tappe a Napoli sono i migliori in assoluto di tutto il Giro d'Italia, questa è stata definita la tappa della bellezza e anche della partecipazione popolare, ci sono decine di migliaia di persone lungo il percorso, un entusiasmo contagioso".

A chi gli chiede se ci possa essere la possibilità di organizzare un mondiale di ciclismo a Napoli, Manfredi risponde: "Stiamo ragionando con la Federazione sulla possibilità che questo avvenga. Sicuramente Napoli è una delle candidate ma queste sono delle decisioni che vengono prese a livello internazionale. Napoli è su tutti i tavoli più importanti, il successo delle tappe testimoniano la bellezza e l'attrattività della città. Ci sono varie delegazioni straniere e sono rimaste impressionate dalla bellezza". E ai cittadini che chiedono una città più ciclabile, il sindaco assicura: "Abbiamo un grande piano di realizzazione di piste ciclabili in tutta la città, anche con i fondi del Pnrr. Dobbiamo fare in modo di ridurre il numero di auto in città potenziando i mezzi pubblici, il trasporto su ferro. La nostra intenzione è di avere una città più ciclabile e ci stiamo lavorando".



