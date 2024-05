Pmi Confindustria: "L'Italia può crescere se cresce il Sud'

Per le imprese del Sud "ovviamente i problemi ci sono, sono tanti, complessi, articolati: da questo punto di vista siamo tutti chiamati a fare meglio a fare di più", sottolinea il presidente della Piccola Industria Confindustria della Campania, e vicepresidente nazionale, Pasquale Lampugnale, dal forum annuale delle piccole e medie imprese di Confindustria al museo ferroviario di Pietrarsa..

"C'è bisogno però di una visione strategica, di una politica industriale che ponga in modo integrato e sinergico i tanti punti di forza che questi territori possono offrire". Come "queli di Napoli che da tempo aspetta grandi interventi di trasformazione, di rigenerazione e di riconversione che potrebbero far decollare veramente questa bellissima città".

"Penso a Napoli Est, a Pompei, al centro storico, fino ad arrivare all'area di Bagnoli", evidenzia Lampugnale delle sfide per il rilancio dell'area; Ai "tanti punti di forza del Mezzogiorno che diventa sempre più centro e meno periferia".

E sottolinea: "L'Italia può crescere bene tanto, in modo sostenibile solo se cresce il Mezzogiorno". Ed "in questo contesto il quadro delle piccole e medie imprese è fondamentale.

Rappresentiamo il cuore pulsante dell'economia, contribuiamo in modo sostanziale alla crescita economica, creiamo occupazione, prosperità generale. Dobbiamo essere messi in condizione di poter competere. Chiediamo sostegno", come "agli investimenti, al credito, per le reti, le infrastrutture".



