Nuoto: Alessandro Miressi vince i 100 sl a Grand Prix Napoli

Doveva essere la gara di Alessandro Miressi. E l'atleta azzurro delle Fiamme Oro, già qualificato per le Olimpiadi di Parigi, non ha deluso le aspettative. I 100 metri stile libero della settima edizione del Grand Prix Città di Napoli-trofeo Vecchio Amaro del Capo, la kermesse natatoria in corso di svolgimento fino a domani alla piscina Scandone organizzata dalla società Eventualmente Eventi & Comunicazione di Luciano Cotena con la direzione tecnica di Francesco Vespe, hanno il nuovo re: Miressi ha dominato la gara dal primo all'ultimo metro, chiudendo con il tempo di 48.97; preceduti Luca Dotto (Centro Sportivo Carabineiri 49.70) e Stefano Ballo (Centro Sportivo Eesercito 50.43). All'uscita dalla vasca, Miressi ha onorato la richiesta dei tifosi napoletani, firmando autografi e concedendosi alle immancabili foto ricordo. "Sono moderatamente soddisfatto - le sue prime parole - le sensazioni sono buone. L'obiettivo era chiudere a 48". Ha chiuso in 48" alto, va bene. Siamo in una fase particolare della preparazione, di 'carico'. È il programma che ci siamo dati in vista delle Olimpiadi".

Pomeriggio di finali quello di oggi alla Scandone. Nei 100 stile libero donne ha vinto Chiara Tarantino (Fiamme Gialle), con il tempo di 54.81. Nei 100 dorso tra le donne prima Martina Biasioli (Centro Nuoto Torino) con 1.02.80; tra gli uomini vince Daniele Del Signore (Time Limit asd) con 55.84.

Domani, domenica 12 maggio, seconda e ultima giornata di gare al GRand Prix Città di Napoli: si parte alle 8.15, dalle 9 anche le sfide sui 50 stile libero. Nel pomeriggio, tra le altre gare, le attese finali dei 100 rana e 100 farfalla. Novità per la viabilità intorno all'impianto sportivo di Fuorigrotta, visto l'arrivo proprio a Napoli della tappa del Giro d'Italia di ciclismo. Come annunciato dal Comune di Napoli, dalle 12 alle 18 verranno chiusi i seguenti svincoli d'uscita: Fuorigrotta e Agnano (entrambe le direzioni), via Campana (direzione ovest/Pozzuoli), Cuma (direzione ovest/Pozzuoli), Pozzuoli-Arco Felice (direzione autostrade) e Arco Felice (direzione Pozzuoli). Previsti altri divieti come indicato sul sito www.comune.napoli.it.



