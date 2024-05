Bradisismo, il 14 maggio incontro pubblico a Napoli

Proseguono gli incontri pubblici sul tema Bradisismo organizzati dalla Protezione Civile della Regione Campania e dal Dipartimento di Protezione Civile nazionale per rispondere alle domande dei cittadini sulle tematiche connesse al rischio ai Campi Flegrei.

Dopo gli appuntamenti che si sono svolti a Pozzuoli e a Bacoli, le massime Autorità di tutti gli enti coinvolti nella gestione del fenomeno, sia dal punto di vista scientifico che tecnico che operativo, saranno presenti a Napoli, nel quartiere di Bagnoli.

Martedì 14 maggio, alle ore 16, è fissato un incontro pubblico con la cittadinanza presso l'Aula consiliare della Municipalità X in via Acate 65.



