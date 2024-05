Un'altra scossa in serata ai Campi Flegrei, magnitudo 2.7

Dopo lo sciame sismico della notte, una nuova scossa di terremoto con epicentro i Campi Flegrei è stata registrata in serata alle 19.37, con magnitudo 2.7 a una profondità di 2,3 chilometri.

Non si segnalano danni: la scossa è l'ennesima di uno sciame che ha visto gli eventi più forti registrati alle 3.47 (magnitudo 3.2) e alle 5.53 (magnitudo 2.9). Scosse che sono state avvertite non solo nell'area dell'epicentro ma anche in alcuni quartieri di Napoli città, soprattutto ai piani più alti.





