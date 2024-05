Paura a Calabritto, in provincia di Avellino, per un incendio all'interno di un'abitazione provocato, sembra, dalla esplosione di una bombola di gas. Non ci sono feriti.

L'abitazione, a poche decine di metri dalla piazza principale del comune Altirpino, è disabitata dopo la morte dell'anziano proprietario. L'esplosione è stata avvertita in tutto il paese.

Sul posto i Vigili del Fuoco intervenuti per spegnere le fiamme che hanno semidistrutto l'abitazione.



