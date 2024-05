Teresi (Anm), con riforma pm diventa mostro autoreferenziale

"Se come ha detto oggi il ministro Nordio l'obiettivo non è attrarre il pm alla politica, allora cosa creiamo? Creiamo un mostro autoreferenziale sullo stile del prosecutor americano che ha diritto di vita e di morte su un indagato". E' quanto ha osservato il pm Ida Teresi, presidente della sottosezione di Napoli dell'Associazione nazionale magistrati, commentando a margine dell'insediamento a Napoli del neo presidente della Corte di appello Maria Rosaria Covelli, le rassicurazioni del ministro Nordio sul rispetto dell'autonomia e dell'indipendenza della magistratura.

"In America - ha voluto ricordare Teresi - il pm decide se e quando fare le indagini, se e quando mandare a giudizio, e ha un potere di negoziazione sull'indagato molto diverso e molto pericoloso. Ed è questo il motivo per cui il 97 per cento di chi si trova invischiato in una vicenda giudiziaria, patteggia e accetta di non andare a dibattimento, perché lì il pm ha un potere di negoziazione quasi minatorio".

"Chi vuole in Italia un pm così potente e pericoloso?", si chiede Teresi che poi ha riservato una stoccata all'avvocatura: "Non la capisco, dice di volere evitare lo strapotere del pm ma così andremo incontro a una situazione molto peggiore che noi stessi pubblici ministeri non vogliamo. E l'unico che andrà a pagarne le conseguenze sarà il cittadino. Avremo una giustizia non imparziale e una democrazia ridotta. Perché l'indeobolimento dell'autonomia e dell'indipendenza della magistratura determina una democrazia illiberale".



