Calzona, non sappiamo gestire le partite 'sporche'

"Quando le partite si sporcano non siamo in grado di gestirle". Lo ha detto Francesco Calzona, in conferenza stampa, dopo il pareggio di Udine. Il tecnico ha anche analizzato tutto il suo periodo da quando è subentrato a Mazzarri.

"E' stata un'annata con tantissimi problemi: un mese di partite ogni tre giorni non ci ha aiutato. Siamo partiti da lontano, alcune cose le abbiamo migliorate altre peggiorate. Quando sei costretto a rincorrere il risultato pieno, ti può capitare che ti venga il braccino corto".

"Quando sono arrivato ho trovato la squadra in una condizione mentalmente disastrosa - ha concluso - ma non vuole essere una scusante. Ora cerchiamo di dare una piccola soddisfazione al nostro pubblico nelle tre gare che mancano".



