Al via "Futuriamo" alla Mostra d'Oltremare di Napoli

Parte "Futuriamo: orientarsi oggi, nel mondo del domani" futuristico e atteso festival dedicato all'orientamento di giovani e studenti che colorerà la Mostra d'Oltremare di Napoli i prossimi 8, 9 e 10 maggio. L'evento è stato ideato da Vincenzo Menichino, Luciano e Claudio Fuschillo, responsabili di Job Road Academy, ente organizzatore e promotore del Festival, e da Giorgio Bruno, coordinatore artistico e moderatore.

"Futuriamo" porta un concetto di innovazione e una ventata di futuro nel mondo dell'orientamento dei giovani, sviluppando un "tourbillon" di esperienze pratiche, teoriche e conoscitive per i giovani a tu per tu con le proiezioni del lavoro del domani e con le esigenze stesse delle realtà aziendali, delineando scenari possibili, preannunciando possibili trend professionali e andando a informare su quelle che sono le probabili richieste del mondo del lavoro che verrà.

"Scegli chi vuoi essere, non fartelo imporre" è da sempre il motto trainante di Job Road Academy e dei suoi volti fondatori Vincenzo Menichino, Luciano e Claudio Fuschillo: "Il nostro fine ultimo è chiaramente quello di aumentare la consapevolezza dei giovani a cui ci rivolgiamo, fornendo loro tutto il supporto e l'informazione utile a poter scegliere con coscienza il lavoro del proprio futuro".

"Futuriamo", che impronta il suo core nei giovani e nello specifico negli studenti vicini alle importanti scelte di vita del post scuola, offre una tre giorni (8-9-10 maggio) di eventi, talk e confronti diretti tra relatori, volti di successo e i partecipanti stessi, tra quattro diverse aree tematiche dedicate: sport, arte e spettacolo - turismo - nuove tecnologie - formazione & terzo settore. Diversi gli stand espositivi e un main stage dove si alterneranno partner e guest star attese, tra cui: Clementino, Ntò, Daniele Ciniglio, Roberto "Pampa" Sosa, Carlo Caracciolo, Pasquale Palma, Giovannino Iovino, Ernesto Lama, Giovanni Allocca, Diego Sommaripa e Giuseppe Romano.





