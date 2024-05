A inizio luglio nel Casertano il Festival del Libro Nazionale

Sono previsti il giornalista, scrittore e vicedirettore del Corriere della Sera, Aldo Cazzullo, il già direttore del Corriere della Sera, Ferruccio De Bortoli e il politico, editorialista del Corriere della Sera e scrittore, Walter Veltroni, al Festival del Libro Nazionale che si terrà a Sessa Aurunca, in provincia di Caserta, il 4, 5, 6, e 7 luglio 2024 tra il Castello Ducale, piazza Castello e il Salone dei Quadri.

"Sessa Aurunca investe nella cultura con la realizzazione di grandi eventi, così da rilanciare e consolidare la nostra città quale riferimento culturale e artistico nazionale.", sottolinea il vice sindaco e assessore alla cultura, Italo Calenzo, che sta organizzando l'evento culturale.

L'evento culturale nazionale, inoltre, sarà presentato al prossimo Salone del Libro di Torino mentre la conferenza stampa di presentazione avverrà il 14 giugno 2024, alle ore 13.00, subito dopo la cerimonia di apertura di Napoli città del Libro, presso la Sala Calipso, la più importante della Stazione Marittima di Napoli. Nell'ambito del Festival del Libro Nazionale di Sessa, che dà luce e spessore culturale a tutto il Sud, il concorso letterario: "Visioni" organizzato per onorare il padre della satira: Gaio Lucio; ideatore della satira che nacque a Sessa Aurunca in età (imperiale) romana.

Il comune di Sessa assieme alla casa editrice partenopea Homo Scrivens con il patrocinio dell'Associazione Campania Editori.

Il concorso letterario "Visioni" è ispirato alla Storia, secondo il pensiero del politico e oratore illustre, Marco Tullio Cicerone.

Il vincitore riceverà il premio di mille euro, ma ci saranno anche altri premi nei giorni del Festival del Libro di Sessa e con la partecipazione di Cazzullo, De Bortoli e Veltroni. Per chi fosse interessato a saperne di più:



