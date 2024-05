'Sarò con te' debutta con primato al box office

Con quasi 500.000 euro di incasso 'Sarò con te', il film che a un anno di distanza celebra il terzo scudetto del Napoli, festeggia nella giornata di uscita il primo 1° posto al Box Office. Diretto da Andrea Bosello e prodotto da Filmauro di Luigi e Aurelio De Laurentiis, distribuito da Nexo Digital, il film è in 150 sale italiane, ed è stato proposto anche in anteprime serali del 3 maggio.

'Sarò con te' riporta il pubblico alla stagione calcistica 2022/2023 mettendo in scena un racconto più ampio della semplice cronaca sportiva. Ripercorre questa storia dall'interno dello spogliatoio, attraverso le testimonianze esclusive dei protagonisti dell'impresa e la gente di Napoli, che decora le strade e i palazzi di azzurro per sancire ancora una volta il rapporto esclusivo tra la città e la sua squadra. Un sentimento che non si ferma per le strade di Napoli, ma unisce New York a Londra, passando per Buenos Aires, e tante altre grandi città del mondo, tutte coinvolte in una spettacolare ondata di festeggiamenti.



