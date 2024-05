Sangiuliano, 'io non penso alle polemiche, faccio le cose' (2)

"Noi lavoriamo su progetti sostanziali nell'interesse dei cittadini, stiamo facendo tantissimo in Campania. Io più volte ho ricordato che in questo momento sono attivi 800 milioni di stanziamenti del Ministero della cultura, diretti sul territorio della regione Campania".

Lo ha detto il ministro della cultura, Gennaro Sangiuliano, a margine degli incontri promossi a Napoli dal quotidiano Domani.

"Abbiamo aperto - ha precisato Sangiuliano - il cantiere dell'Albergo dei Poveri, che diventerà la più grande infrastruttura culturale d'Europa, abbiamo acquisito l'edificio dell'ex Monte di Pietà in via dei Tribunali che diventerà un Museo e nei progetti speciali c'è già il finanziamento per questo intervento. Siamo intervenuti per la Villa Romana di Positano, per la Colombaia ad Ischia. Non sono annunci, sono cose sulle quali ci sono degli stanziamenti. A Capodimonte è attivo il cantiere per un intervento di 40 milioni di euro di efficientamento energetico, quando sarà finito, Capodimonte potrà produrre il 90 per cento dell'energia necessaria a questo grande, gigantesco Museo. Adesso partiremo con il restauro di alcune chiese importanti". "Io non penso alle polemiche - ha concluso Sangiuliano - guardo avanti, faccio le cose che devo fare, vi invito a vedere le foto di come era la Floridiana un anno fa e di come è adesso. Andate a vedere se le cose sono state fatte o non sono state fatte. A me interessa soltanto questo".



