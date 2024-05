Sgambati (Uil), 'scelta scellerata non rinnovo decontribuzione'

"Negando la decontribuzione al Sud questo governo condanna le regioni meridionali al declino e ad un impoverimento occupazionale" così Giovanni Sgambati, segretario generale della Uil di Napoli e Campania.

"Non confermare la decontribuzione, inoltre, metta a rischio il rinnovo e la conferma dei contratti già in essere oltre a disincentivare fortemente le imprese a nuove assunzioni, continua Sgambati.

"Il Sud continua ad essere solo e tristemente strumentalizzato nella propaganda politica, questo governo annuncia di volere sostenere le regioni meridionali, di voler affrontare le diseguaglianze, ma nei fatti affossa il Sud. La stessa Zes "accentrata" va in questa direzione, rallentando di fatto gli investimenti al Sud mentre dall'altro lato il governo si impegna con decreti attuativi per le Zone di Logistica Semplificata del Nord, afferma Sgambati. È un governo che sostiene la parte del nostro Paese che sta meglio, la più ricca, ignorando le esigenze del Mezzogiorno." " Come Uil non possiamo stare a guardare, non possiamo accettarlo. Ci faremo sentire anche su questo perché le ragioni del Mezzogiorno sono al centro delle nostre azioni."



