Manfredi, su Bagnoli decisioni sono collegiali

"Sono tutte decisioni che prendiamo in maniera collegiale come cabina di regia, con il ministro e con tutti gli attori in campo. Questa accelerazione sulle bonifiche e su una destinazione chiara dei progetti di Bagnoli ci apre a decisioni su quello che sarà il futuro dell'area".

Così il sindaco di Napoli e commissario per Bagnoli, Gaetano Manfredi, in merito al progetto di recupero dell'ex area Italsider- Manfredi ha spiegato che "la vocazione sportiva dell'area è importante, una vocazione per uno sport che sia per i cittadini che aspettano da tanto tempo di avere un grande polmone fruibile e libero in cui praticare sport, ma anche per fare una serie di iniziative con Federazioni nazionali con cui stiamo discutendo e si valuterà anche questa questione del Calcio Napoli". il sindaco ha sottolineato che "è un lavoro che facciamo insieme in una logica di programmazione e di visione complessiva e integrata di tutto lo sviluppo dell'area di Bagnoli".



