Il caffè simbolo di Napoli, una due giorni per celebrarlo

(di Sarah Ricca) Non c'è giornata dei napoletani che non inizi con un caffè: che sia tradizionale, macchiato, schiumato, freddo o caldo, in tazza o in vetro, ma il buongiorno è sempre accompagnato da un caffè. E per celebrare questo legame imprescindibile tra la città e la sua bevanda, il Comune di Napoli propone una due giorni, il 7 e 8 maggio, dedicata interamente al caffè con la manifestazione 'Nu bbellu ccafè' in programma al Maschio Angioino.

"Parlare del caffè a Napoli è parlare di noi - ha detto il sindaco, Gaetano Manfredi - il senso del caffè è socialità, cultura, storia, è stare insieme. Il grande valore di Napoli oggi è essere una grande capitale in cui le persone stanno insieme ed è importante soprattutto in un momento fatto di grandi divisioni, sofferenze e guerre e il caffè è anche momento di pace". Un legame che è celebrato e raccontato da sempre anche dalla musica, dal teatro, dalla letteratura.

"Il caffè, insieme alla pizza, è uno degli emblemi della nostra città - ha detto l'assessora al Turismo, Teresa Armato - vogliamo fare in modo che le nostre tradizioni enogastronomiche diventino sempre più attrattori turistici perché a Napoli vengono per tante ragioni e una di queste sono sicuramente il mangiare e il bere le nostre prelibatezze".

L'idea della manifestazione è nata da un ordine del giorno proposto dalla vicepresidente del Consiglio comunale, Flavia Sorrentino, e approvato all'unanimità, con cui si chiedeva di istituire la Giornata del caffè in città. Al Maschio Angioino, napoletani e turisti potranno partecipare a incontri che spiegheranno il caffè, le sue varianti e come si è arrivati al rito del caffè, potranno partecipare a workshop, a cui si affiancheranno momenti di assaggio, competizioni e contest. Alla manifestazione parteciperanno esperti di caffè, tutte le torrefazioni napoletane, molti bar napoletani fra cui lo storico Gambrinus. Un'iniziativa che si pone anche nel solco del percorso che la città di Napoli, insieme ad altre città italiane, ha messo in campo affinché il caffè sia riconosciuto patrimonio Unesco.

"Con questa manifestazione proviamo a diffondere questa dipendenza - ha sottolineato lo scrittore Maurizio De Giovanni - cerchiamo di fare da 'pusher' di una dipendenza fondamentale per i napoletani per cui il caffè è una modalità di incontro sociale". Il logo della manifestazione è stato realizzato dagli allievi dell'Accademia di Belle Arti di Napoli.



