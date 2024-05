Frassinetti, va potenziato binomio scuola-cultura

"Penso che sia importante accostare la scuola alla cultura. Mentre il binomio scuola - lavoro è sempre più presente, quello scuola - cultura, che dovrebbe essere centrale, non è secondo me così potenziato come dovrebbe. Invece la scuola è cultura". Lo ha detto la sottosegretaria all'Istruzione e al Merito, Paola Frassinetti all'evento con le scuole 'A scuola di alimentazione' in Villa Campolieto a Ercolano (Napoli). "Noi abbiamo una tradizione umanistica classica che affonda le sue radici nei tempi. Siamo in una villa stupenda e in un contesto bellissimo che unisce e coniuga l'ambiente, il mare all'agroalimentare e ai prodotti del territorio e a quelli artistici. Questo è un unicum tutto italiano" E poi rivolgendosi agli alunni ha detto: "Se andate a leggere l'art. 9 della Costituzione, che per me è il più bello, c'è scritto che noi dobbiamo tutelare arte e paesaggio perché in Italia sono la stessa cosa. Abbiamo tantissimi tesori artistici ovunque. E dobbiamo renderci conto che la storia dell'arte è materia importante e che il latino non è una lingua morta ma fa parte della nostra tradizione, stimola meccanismi di allenamento nella logica e nella deduzione come la matematica. Questo ministero ci tiene a ribadire questo concetto". All'incontro cui hanno preso parte docenti e dirigenti scolastici, sono intervenuti il presidente della Fondazione Ente Ville Vesuviane Gennaro Miranda, il direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale Ettore Acerra, il sindaco di Ercolano Ciro Buonajuto, Luciano Schifone consigliere del Ministero della Cultura per il Mezzogiorno, Antonio Limone direttore generale dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno. (ANSA)

