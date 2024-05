De Luca, oltre 1 miliardo per Bagnoli, bene ma chi caccia soldi?

"Tra le cose dette dal Governo una buona notizia c'è e mi riferisco al miliardo e 200 milioni di euro per Bagnoli. C'è un unico dettaglio che non è stato comunicato, chi caccia questi soldi?". Così il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, nel corso della diretta Fb.

"E' una bella notizia, ripeto, ma richiede la precisazione di un dettaglio, chi caccia un miliardo e 2 visto che il Governo non ha trovato nemmeno 100 milioni di euro per il bonus per le tredicesime", ha aggiunto.



