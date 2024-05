Caivano:Frassinetti,supporto a scuola fondamentale per rinascita

"Durante la mia visita all'Istituto Superiore Francesco Morano nel Parco Verde di Caivano, ho avuto modo di osservare significativi progressi nel settore educativo.

A seguito dell'intervento del Governo, le scuole locali si stanno trasformando in centri di apprendimento di eccellenza.

Per anni la criminalità ha trovato terreno fertile qui, influenzando negativamente anche l'ambiente scolastico. È essenziale al riguardo ricordare le tante misure relative alla scuola che, attraverso lo stanziamento di risorse per potenziare l'organico del personale e per ristrutturare le infrastrutture sportive, risultano essere essenziali per il contrasto alla dispersione scolastica e alla povertà educativa. La presenza costante del Governo su questi territori è testimonianza di attenzione e di un impegno profondo verso il miglioramento continuo, il supporto alle istituzioni scolastiche rappresenta un pilastro fondamentale per la rinascita sociale della comunità. Sono particolarmente grata alla dirigente scolastica Eugenia Carfora per il suo coraggio, torno da questa visita rinfrancata dall'aver incontrato un gruppo di docenti motivati e studenti e studentesse impegnati ad affrontare nuovi percorsi essenziali per il loro futuro" ha dichiarato l'on. Paola Frassinetti, sottosegretario all'Istruzione ed al Merito in visita questa mattina all'I.S. "Francesco Morano" nel Parco Verde di Caivano.



