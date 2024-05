Emessi tre daspo dopo l'incontro tra Crotone e Benevento

Il questore di Crotone, Marco Giambra, ha emesso tre daspo della durata di un anno a carico di due tifosi della squadra calabrese e di uno del Benevento dopo l'incontro tra le due formazioni, valido per il campionato di serie C, che si é giocato il 12 febbraio scorso.

Il provvedimento è stato adottato a causa dell'accensione di fumogeni nella curva dello stadio occupata dalla tifoseria locale ed in quella dei sostenitori del Benevento, con i conseguenti rischi per l'incolumità delle persone che si trovavano sugli spalti.

I tre tifosi, individuati grazie al sistema di videosorveglianza dello stadio, sono stati anche segnalati dalla Digos alla Procura della Repubblica di Crotone.



