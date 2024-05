D'Agostino (FI), sostenere i comparti sicurezza e difesa

"Sostenere e incrementare il sostegno ai comparti della difesa e della sicurezza attraverso politiche che assicurino le adeguate risorse finanziarie a settori che garantiscono la stabilità e il benessere dei cittadini europei". Angelo Antonio D'Agostino, responsabile nazionale di Forza Italia del Dipartimento Innovazione e Sviluppo, in una nota, sottolinea la necessità in Europa "di una stretta collaborazione e della efficace condivisione delle risorse, per fronteggiare le minacce del terrorismo internazionale e le nuove forme di criminalità organizzata transnazionale, garantendo nel contempo il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali". D'Agostino aggiunge anche che "è necessario ridurre il divario salariale tra l'Italia e gli altri paesi Ue, garantendo retribuzioni competitive per il personale impegnato nei settori della sicurezza nazionale e della difesa".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA