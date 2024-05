Calcio: Udinese, per Cannavaro emergenza in difesa

Per Fabio Cannavaro la prima sfida in serie A al "suo" Napoli sarà all'insegna dell'emergenza in difesa per la squalifica di Perez e l'indisponibilità per infortunio dell'altro argentino, Giannetti. Si va verso l'arretramento di Joao Ferreira che completerà il reparto con Bijol e Kristensen. Si è ripreso dalla febbre il portiere Silvestri: rumors dicono che il nuovo tecnico dell'Udinese potrebbe anche concedergli una chance in questa volata finale salvezza, dopo le incertezze di Okoye a Bologna.

Anche a centrocampo la coperta è corta per la squalifica di Payero e l'infortunio di Lovric, che dovrebbe tornare, assieme a Thauvin, per le ultime due giornate. Il ruolo di interno dovrebbe essere ricoperto da capitan Pereyra, con Brenner pronto a supportare Lucca in avanti e Davis in rampa di lancio a partita in corso.

Sulle fasce, Kamara in vantaggio su Zemura a sinistra, mentre se Ehizibue non avrà recuperato del tutto il problema accusato a Bologna si scalda Ebosele, da un mese sparito dalle rotazioni.

Per i friulani c'è anche il pericolo giallo in vista del trittico decisivo con Lecce, Empoli e Frosinone: i diffidati sono addirittura otto.

Il monday night si svolgerà senza i tifosi del Napoli residenti in Campania dopo gli scontri di un anno fa sul campo da gioco mentre gli azzurri festeggiavano il terzo, storico scudetto.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA