Anziana donna truffata a Matera, un uomo arrestato a Napoli

Un uomo di 45 anni è stato arrestato dai Carabinieri, a Napoli, a conclusione di indagini su una truffa compiuta ai danni di pensionata - per un valore di oltre diecimila euro - avvenuta a Matera il 3 gennaio scorso.

Oltre all'arresto dell'uomo, i Carabinieri hanno denunciato in stato di libertà un donna, che gli aveva dato l'auto per commettere il reato.

Quel giorno, la pensionata di Matera ricevette la telefonata di un sedicente maresciallo dei Carabinieri che la informava che il figlio aveva investito un ragazzo alla guida di un ciclomotore: per evitare l'arresto, doveva "subito consegnare la somma di undicimila euro". La donna disse di avere solo 300 euro in casa e fu convinta a dare il denaro e tutti i gioielli che aveva ad un uomo che poco dopo arrivò da lei. La truffa fu scoperta con il ritorno a casa del figlio della donna.



