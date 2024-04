Rischia di annegare in piscina, salva bimba di 6 anni a Ischia

I carabinieri della stazione di Casamicciola Terme sono intervenuti all'interno di un parco termale dove per cause ancora in corso di accertamento una bambina di 6 anni in compagnia di sua mamma ha rischiato di annegare in una piscina termale. La piccola è stata salvata da un assistente bagnante e da personale medico della struttura e trasferita prima nell'ospedale Rizzoli di Lacco Ameno e successivamente in idroambulanza all'ospedale Santobono di Napoli.

Al momento non sembra essere in pericolo di vita ma la prognosi è riservata.

I carabinieri, coordinati dalla procura di Napoli, sono impegnati nel ricostruire l'intera vicenda sentendo le persone informate sui fatti.



