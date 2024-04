Fair play Picerno, vestirà maglia celebrativa promozione rivali

Grande gesto di fair play del Picerno, club della provincia di Potenza che gioca nel girone C della Serie C. In occasione della sfida di domani con la capolista Juve Stabia, che si è già matematicamente assicurata la promozione in Serie B, i giocatori della formazione rossoblù entreranno in campo indossando una maglia che celebrerà il salto di categoria dei rivali, con la scritta "SemBrava Impossibile! Complimenti dall'Az Picerno!".

Nel post su Instagram in cui la società della Basilicata annuncia l'iniziativa viene riportato anche il pensiero del dg Vincenzo Greco che esprime il suo "più caloroso omaggio alla Juve Stabia per la recente conquista della promozione in Serie B: questa speciale maglia sarà indossata dai calciatori dell'AZ Picerno durante l'ingresso in campo, domani, al Romeo Menti, al fianco dei valorosi avversari stabiesi!". "Non vediamo l'ora - sottolinea - di sfidarli in campo con la stessa determinazione e fair play che hanno contraddistinto entrambe le squadre durante tutta la stagione calcistica".



