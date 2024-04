A Comicon autore di Spiderman, il fumettista Usa John Romita Jr.

Storico incontro a Comicon a Napoli: il fumettista e disegnatore di Spider-Man e leggenda vivente del fumetto americano John Romita Jr. ha infatti incontrato per la prima volta Alex Polidori e Jacopo Calatroni, rispettivamente doppiatori italiani dei film e dei videogiochi con protagonista l'Uomo Ragno.

Un momento che ha confermato l'internazionalità e la crossmedialità di Comicon che, ancora una volta, ha unito fumetto, cinema, videogiochi e molto altro. John Romita Jr. - artista straordinario, nonché uno dei simboli del fumetto americano degli ultimi 40 anni - è ospite di Comicon dove è stato protagonista di eventi, incontri con il pubblico e della mostra "John Romita Jr. - Energia di china". Romita Jr.

incontrerà domani il pubblico alle 14 nella Sala Andrea Pazienza.

Domani ultima giornata della XXIV edizione di Comicon che ha una media di circa 43.000 visitatori al giorno alla intera Mostra d'Oltremare di Napoli. Domani sarà il cinema italiano il protagonista della giornata con l'anteprima nazionale del film "Falla Girare 2 Offline" e l'incontro con il regista e attore Giampaolo Morelli insieme a Ciro Priello, Fabio Balsamo, Giovanni Esposito, Gianfranco Gallo, Desirée Popper e Valeria Angione. Al centro del ricco programma ci sarà anche l'evento speciale dedicato alla serie animata più amata, scorretta e discussa del momento, Hazbin Hotel, in compagnia dei doppiatori italiani Rossa Caputo, Riccardo Suarez, Giulia Franceschetti e Gabriele Patriarca. Tra gli appuntamentii più attesi anche il ritorno a Comicon di Iginio Straffi, Il creatore di Winx Club, in occasione del 20° anniversario delle fate più amate d'Italia.





