Ruba bici e tenta invano la fuga, arrestato nel Napoletano

Ruba una bicicletta e tenta di farla franca scappando a tutta velocità. Ma viene intercettato dai carabinieri e bloccato. È accaduto a Vico Equense, dove i carabinieri hanno arrestato un uomo di 58 anni di origini tunisine. Per lui una fuga quasi in stile ciclistico dopo avere prelevato dalla strada la due ruote elettrica. La sua "pedalata" parte sulla strada statale 165 che da Sorrento porta a Castellammare di Stabia. A segnalare il furto il proprietario, che ha trovato solo la catena attaccata ad un palo. L'uomo è stato intercettato sulla salita di Punta Scutolo. Alla fine a Vico prova ad infilarsi nel treno della Circumvesuviana di Seiano. Qui il 58enne ha provato a resistere alle manette, colpendo un militare al ginocchio. Bloccato e arrestato, è accusato di rapina impropria, resistenza e violenza a pubblico ufficiale. Ora è ai domiciliari in attesa di giudizio.



