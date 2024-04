La dodicesima notte di Shakespeare,al Tin rilettura anni Ottanta

'La dodicesima notte' da William Shakespeare, adattamento e regia di Gianmarco Cesario, è lo spettacolo che va in scena al Tin Teatro Instabile Napoli il 10, 17 e 18 maggio; in scena Gianni Sallustro Nicla Tirozzi, Tommaso Sepe, Alessandro Cariello, Davide Cariello, Nancy Pia De Simone, Vincenza Granato, Luigi Guerra, Noemi Iovino, Domenico Liguori, Carlo Paolo Sepe, Salvatore Ciro Tufano, Gennaro Zannelli.

"La dodicesima notte", rilevano gli organizzatori, "è considerata universalmente un esempio perfetto di commedia rinascimentale; ripropone il tema degli equivoci e scambi di persona della Commedia degli errori, di cui è una sintesi deliziosa e matura". "Abbandonando quasi tutti i riferimenti filologici tipici del XVII secolo - dice il regista Cesario - ho voluto immergere lo spettacolo nei colorati e folli anni Ottanta del secolo scorso, decennio che rappresentò un'importante svolta nei costumi occidentali, in cui quella distinzione fra sessi di cui parla Greenblatt è stata, fortemente messa in discussione.

Le iconografie di quel decennio, in gran parte prese in prestito dalle star del pop e del rock di allora, mi hanno dato l'opportunità di accentuare la caratteristica di quei personaggi, liberi e indifferenti agli steccati convenzionali, che amano spesso non corrisposti, con quell'amore che, come scrisse Oscar Wilde, 'non osa pronunciare il suo nome'. Nessuno, infatti, dei personaggi, è insensibile all'amore impossibile.

Amori difficili, che siano dettati da autentico sentimento o dalla fantasia, oppure anche dall'illusione o dall'interesse, ma che gridano, a voce alta, la libertà d'amare senza vergogna e senza condizionamenti sociali".

Luci e audio sono di Marcello Radano, i costumi di Melissa De Vincenzo, aiuto regia Maria Crispo e Lucia Saviano. La produzione è della Talentum production e dell'Accademia vesuviana del teatro e del cinema di Gianni Sallustro in collaborazione con il Teatro Instabile Napoli.



