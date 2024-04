Lezioni di pianoforte tra gli uliveti, torna PianoFest

Le note del pianoforte tra il vento collinare e il profumo degli uliveti. Torna per la seconda edizione Cilento PianoFest 2024 organizzato da A.m.a.r.e Cilento (Associazione Musicale Arte Eventi) in collaborazione con studenti e Maestri del Conservatorio di musica 'G. Martucci' di Salerno.

Teatro dell'evento musicale, dal 25 al 28 aprile il comune di Perito, borgo cilentano.

Saranno quattro giorni di studio, approfondimento e condivisione musicale, attraverso il pianoforte, per avvicinare le giovani generazioni alla conoscenza di questo strumento con lezioni, concerti e laboratori musicali.

La kermesse musicale sarà inaugurata giovedì 25 aprile con il concerto pianistico del M° Federico Cirillo, direttore artistico dell'associazione A.m.a.r.e . venerdì 26 e sabato 27 saranno interamente dedicate alla formazione con lezioni-concerto tenute dal maestro Demetrio Massimo Trotta (docente di pianoforte presso il conservatorio di musica di Salerno), mentre Federico Cirillo proporrà laboratori musicali ludico-educativi destinati agli alunni delle scuole dell'infanzia e delle scuole primarie.

Il 28 concerto conclusivo di gala.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA