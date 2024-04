Avellino: Misiani (Pd), Festa fu espulso dal partito nel 2021

"Sulla vicenda che riguarda il sindaco dimissionario di Avellino, Gianluca Festa, voglio ricordare che è stato eletto alla guida della città nel 2019 in contrapposizione al candidato sostenuto dal Pd, Luca Cipriano, e in questi anni il Pd è stato all'opposizione della sua amministrazione. Festa è stato successivamente espulso dal Partito Democratico nel 2021. Senza voler entrare nel merito delle questioni giudiziarie che lo riguardano, chi, ancora oggi, lo accosti al Partito democratico, fa un'operazione evidentemente strumentale e politicamente interessata". Lo dichiara in una nota Antonio Misiani, commissario regionale del Pd Campania.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA