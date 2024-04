'Subito un piano traffico serio',appello dei tassisti napoletani

Nuovo appello al Comune di Napoli per un piano traffico "serio e permanente" dall'associazione tassisti di base che ha inviato una lettera ai vertici dell'amministrazione - al sindaco Gaetano Manfredi, agli assessori ai trasporti e al turismo e alla presidente della commissione trasporti - in vista dell'imminenza delle festività del 25 aprile e del primo maggio.

"Il settore taxi ormai é in affanno - scrive l'associazione - e a causa del traffico cittadino non riesce a ottemperare ai costi gestionali delle proprie autovetture. La mancata organizzazione di una viabilità resta a danno prima dell'utenza e poi per il lavoratore".



