Dalla truffa alla rapina in pochi minuti ma scatta arresto

Dalla truffa alla rapina in pochi attimi: è quanto accaduto a Sorrento.

Tutto inizia da una signora anziana truffata: crede alla storia del finto corriere e dei soldi da pagare per ritirare un pacco importante destinato alla figlia. La donna consegna al truffatore Gaetano Conte, 700 euro in contanti e alcuni gioielli. Ma proprio in quei momenti entra in casa la figlia della vittima che, nel tentativo di bloccare il 43enne truffatore, viene spintonata e scaraventata a terra. L'uomo fugge a piedi nel centro di Sorrento ma i cittadini lo notano e iniziano ad urlare. Poco distante c'è un agente della polizia locale che sarà il primo a raggiungerlo iniziando una colluttazione. Arrivano poi i carabinieri della locale stazione che aiutano l'agente e arrestano il 43enne.

L'arrestato è in carcere in attesa di giudizio. Deve rispondere di truffa aggravata e rapina impropria. La donna aggredita è stata medicata dal personale medico, ha riportato lesioni giudicate guaribili in 10 giorni. Denaro e gioielli sono stati restituiti alla legittima proprietaria.



