Tumori al colon, parte sperimentazione vaccino al "Moscati"

L'Azienda ospedaliera "San Giuseppe Moscati" di Avellino sarà uno dei quattro centri in tutta Italia autorizzato alla sperimentazione di un vaccino per il tumore al colon. La sperimentazione sarà curata dall'Unità operativa di Oncologia medica diretta da Cesare Gridelli. Una prima paziente di 66 anni, segnalata dal Policlinico "Gemelli" di Roma è stata già reclutata per la sperimentazione dal coordinatore del Gruppo oncologico multidisciplinare, Giuseppe Santabarbara. Alla paziente verranno somministrate le dosi di un vaccino genetico polivalente che stimola la risposta immunitaria e, senza provocare effetti collaterali, contrasta fenomeni come la resistenza al trattamento e alla formazione di metastasi. Gli altri centri autorizzati alla sperimentazione sono stati individuati in Piemonte, Lombardia e Toscana. "I tumori del colon-retto -spiegano Gridelli e Santabarbara- sono delle neoplasie in cui la immunoterapia viene utilizzata poco frequentemente e soltanto nel cinque per cento dei pazienti. Il vaccino Nous-209 agisce attivando la risposta immunitaria contro gli antigeni che, codificati dal vaccino, vengono riconosciuti ed eliminati contrastando così la resistenza al trattamento e la formazione di metastasi".



